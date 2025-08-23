3.70 BYN
ЗША паставяць Кіеву дальнабойную зброю з далёкасцю паражэння 450 км
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вашынгтон, нягледзячы на пачатыя мірныя перамовы, працягвае спансіраваць Кіеў узбраеннямі. ЗША адобрылі продаж Украіне 3 350 ракет павялічанага радыуса атакі. Далёкасць іх паражэння можа дасягаць 450 км. У распараджэнне ўкраінскіх Узброеных сіл яны павінны паступіць праз 6 тыдняў, піша Wall Street Journal.
Ракеты ўвайшлі ў пакет ваеннай дапамогі коштам 850 млн долараў. У асноўным яго аплацілі еўрапейскія краіны.