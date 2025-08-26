3.69 BYN
ЗША рыхтуюць свае гарантыі бяспекі Кіеву
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША пагадзіліся дапамагчы еўрапейскай "кааліцыі ахвочых" разведданымі і паветранай падтрымкай. Як паведамляюць СМІ, Вашынгтон у рамках пасляваеннай падтрымкі нібы гатовы прыняць удзел у стварэнні ўкраінскай СПА пад кіраўніцтвам Еўропы.
ЗША таксама абяцаюць падаць разведвальныя і наглядальныя палёты, сродкі камандавання і кантролю, якія забяспечаць беспалётную зону і паветраны шчыт для Кіева. Аднак прамога ўводу войскаў ЗША не плануюць.
Міністр абароны Піт Хегсет выказаў сумненні ў такой мадэлі падтрымкі, асцерагаючыся ўцягвання краіны ў новы канфлікт. А вось войскі еўрапейскай "кааліцыі ахвочых" могуць быць разгорнуты ў глыбіні тэрыторыі Украіны як трэцяя лінія абароны, і менавіта ёй павінны дапамагаць ЗША.