ЗША рыхтуюць свае гарантыі бяспекі Кіеву

ЗША пагадзіліся дапамагчы еўрапейскай "кааліцыі ахвочых" разведданымі і паветранай падтрымкай. Як паведамляюць СМІ, Вашынгтон у рамках пасляваеннай падтрымкі нібы гатовы прыняць удзел у стварэнні ўкраінскай СПА пад кіраўніцтвам Еўропы.

ЗША таксама абяцаюць падаць разведвальныя і наглядальныя палёты, сродкі камандавання і кантролю, якія забяспечаць беспалётную зону і паветраны шчыт для Кіева. Аднак прамога ўводу войскаў ЗША не плануюць.

Міністр абароны Піт Хегсет выказаў сумненні ў такой мадэлі падтрымкі, асцерагаючыся ўцягвання краіны ў новы канфлікт. А вось войскі еўрапейскай "кааліцыі ахвочых" могуць быць разгорнуты ў глыбіні тэрыторыі Украіны як трэцяя лінія абароны, і менавіта ёй павінны дапамагаць ЗША.