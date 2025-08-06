3.69 BYN
ЗША ўвялі дадатковыя 25-працэнтныя пошліны на індыйскія тавары
Індыя, у дачыненні да якой Дональд Трамп прымяніў сваю галоўную зброю - тарыфы, плануе звярнуцца да партнёраў па БРІКС для выпрацоўкі калектыўнага адказу амерыканцам.
6 жніўня Злучаныя Штаты ўвялі ў дачыненні да індыйскіх тавараў 25-працэнтныя мыты ў дадатак да тых, якія ўжо дзейнічалі. Як заяўлена, гэтыя ўжо 50-працэнтныя тарыфы з'яўляюцца вынікам таго, што Дэлі працягвае закупляць расійскую нафту.
Індыя ў сваю чаргу здавацца не плануе. Прэм'ер краіны Модзі збіраецца адправіцца напрыканцы жніўня ў Кітай, дзе адбудзецца саміт ШАС: там ён правядзе перамовы з Бразіліяй і Кітаем, каб выпрацаваць пазіцыю па пытанні аб процідзеянні тарыфнаму тэрору амерыканцаў. Калі гэта адбудзецца, то БРІКС і ШАС прадэманструюць, што, аб'яднаўшыся, іх члены здольны супрацьстаяць ціску самых сур'ёзных праціўнікаў.