Зяленскі прапанаваў аднабаковае спыненне агню ў небе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Уладзімір Зяленскі прапанаваў аднабаковае спыненне агню ў небе. Ён назваў гэта магчымым шляхам да дыпламатыі.
Аднак кіраўнік украінскага рэжыму не ўдакладніў дэталяў, хто іменна павінен спыніць агонь у небе - Кіеў або Масква? Што дакладна пад гэтым маецца на ўвазе?
Разам з тым Зяленскі адразу паставіў умову: Захад павінен узмацніць ціск на Расію і паскорыць ваенную дапамогу Кіеву. Гэта тактычны ход з боку Кіева - прапанаваць так званае паветранае перамір'е, каб выйграць час для пераўзбраення.
Фота ТАСС