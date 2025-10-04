Глядзець анлайнПраграма ТБ
Зяленскі прапанаваў аднабаковае спыненне агню ў небе

Уладзімір Зяленскі прапанаваў аднабаковае спыненне агню ў небе. Ён назваў гэта магчымым шляхам да дыпламатыі.

Аднак кіраўнік украінскага рэжыму не ўдакладніў дэталяў, хто іменна павінен спыніць агонь у небе - Кіеў або Масква? Што дакладна пад гэтым маецца на ўвазе?

Разам з тым Зяленскі адразу паставіў умову: Захад павінен узмацніць ціск на Расію і паскорыць ваенную дапамогу Кіеву. Гэта тактычны ход з боку Кіева - прапанаваць так званае паветранае перамір'е, каб выйграць час для пераўзбраення.

Фота ТАСС

