Tennis player Aryna Sabalenka announces engagement to Brazilian businessman

Belarusian tennis player Aryna Sabalenka announced her engagement to Brazilian businessman of Greek descent, Georgios Frangoulis. The athlete posted the news on social media, according to BELTA.

"You & me, forever 3.3.26" is the caption under one of the videos. Aryna Sabalenka and her boyfriend began their relationship in 2024. Frangoulis, 36, is nine years older than Sabalenka. Frangoulis is a racing enthusiast, and his business is in the health food industry.

This week, Aryna Sabalenka starts the prestigious WTA-1000 tournament in Indianapolis, USA.

