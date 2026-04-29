3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Запушчаны прамыя авіязносіны Мінск - Масква: раскажам пра сустрэчу першага рэйса і расклад палётаў
Нацыянальны аэрапорт Мінск працягвае пашыраць палётны расклад. 30 красавіка авіягаваць прымае новы рэгулярны рэйс з Масквы.
Пасажырскі попыт павялічваецца, і актыўна развіваецца транспартная даступнасць паміж рэгіёнамі Беларусі і Расіі. У сувязі з гэтым краіны ўмацоўваюць палётную праграму. Запушчаны прамыя рэгулярныя зносіны паміж Масквой і Мінскам.
Рэйсы з аэрапорта "Жукоўскі" будуць выконвацца 4 разы на тыдзень: кожны панядзелкак, чацвер, пятніцу і нядзелю. Такі графік захаваецца да канца майскіх святаў. Ужо з 5 чэрвеня рэйсы стануць двухтыднёвымі - па пятніцах і нядзелях у абодвух кірунках.
Працягласць шляху складзе 1 гадзіну 40 хвілін. 30 красавіка ў Нацыянальным аэрапорце першы рэйс з Масквы сустракалі ўрачыста.
Адзначым, з 6 мая павялічваецца інтэнсіўнасць палётаў і з іншых расійскіх гарадоў. Самара будзе звязана з Мінскам трыма рэйсамі ў тыдзень, а авіязносіны з Чалябінскам вырастуць да двух вылетаў.