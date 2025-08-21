3.70 BYN
22 жніўня ў Нясвіжы на тэрыторыі Англійскага парка Радзівілаў пройдзе Wostrau Nesvizh Fest
Аўтар:Рэдакцыя news.by
22 жніўня Нясвіж ператворыцца ў фестывальную пляцоўку. На два дні фармат open air збярэ знатакоў добрай музыкі і актыўнага адпачынку.
Традыцыйна фестываль пройдзе на тэрыторыі Англійскага парка комплексу Радзівілаў. Каларыт гістарычнага мінулага і сучаснасці можна будзе прачуць і 23 жніўня.
Ужо раскрыты імёны хедлайнераў - задаваць добры настрой будуць як легенды нулявых, так і сучасныя зоркі ЦікТока. Сярод запрошаных зорак група "Карані", Ганна Плятнёва з групай "Вінтаж", Artik & Asti, "Давай на ты", Ramil' і іншыя.
Турыстычны злёт працягне прымаць гасцей да 2 гадзін ночы.