26 лістапада спаўняецца 95 гадоў са дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча
Аўтар:Рэдакцыя news.by
26 лістапада Беларусь адзначае 95-годдзе са дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча - аднаго з самых вядомых і любімых беларускіх пісьменнікаў 20 стагоддзя. Яго раманы, аповесці і вершы аб'ядналі гісторыю, фальклор і жывую паэзію, адкрыўшы Беларусь як прастору легенд і глыбокіх чалавечых сюжэтаў.
Па ўсёй краіне запланаваны тэматычныя праграмы і сустрэчы, прысвечаныя жыццю і творчасці аўтара.
27 лістапада ў Нацыянальным мастацкім музеі адбудзецца вечар памяці - прэзентацыя юбілейнага выпуску "Роднага слова", лекцыя пра Караткевіча ў музейным зборы і музычная праграма.
Юбілейная дата стане напамінам аб укладзе пісьменніка ў фарміраванне нацыянальнай ідэнтычнасці і сучаснай беларускай літаратурнай традыцыі.