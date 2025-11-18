3.66 BYN
27 тэатраў і 37 спектакляў: у Мінску працягваецца марафон "Нацыянальнай тэатральнай прэміі"
Тэатральны марафон працягвае шэсце па Мінску. "Нацыянальная тэатральная прэмія" аб'яднала 27 калектываў краіны. У 2025 годзе пабіты абсалютны рэкорд па колькасці тэатраў-удзельнікаў.
У трох секцыях бяруць удзел 37 спектакляў. Заслону для гледачоў адкрыла і тытулаваная пастаноўка Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра юнага гледача "Майстар і Маргарыта". Прэм'ера спектакля адбылася ў 2023 годзе, за гэты час пастаноўка паспела ўпадабацца не толькі беларускаму, але і замежнаму гледачу.
Сцэнічная версія Булгакава ўжо атрымала ўзнагароды за "Лепшую жаночую ролю", за "Ролю другога плану", некалькі разоў была прызнана "Лепшым спектаклем", а таксама адзначана "За лепшы акцёрскі ансамбль".
У катэгорыю "Тэатр драмы" трапілі 17 спектакляў з усёй Беларусі. Сёлета ўпершыню дзве пастаноўкі пакажуць за межамі сталіцы - у Гомелі і Брэсце.