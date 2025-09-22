30 беларусаў замежжа прыехалі ў Мінск на творчую стажыроўку

На творчую стажыроўку ў Мінск прыехалі беларусы замежжа. Такі візіт у 2025 годзе стаў трэцім. Удзельнічаюць у стажыроўцы 30 беларусаў з Расіі, Італіі, Казахстана, Латвіі і Літвы. Галоўная мэта - знаёмства з народнай творчасцю Беларусі. Каб паказаць яе ва ўсёй разнастайнасці, арганізатары падрыхтавалі для ўдзельнікаў насычаную праграму.