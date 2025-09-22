3.63 BYN
30 беларусаў замежжа прыехалі ў Мінск на творчую стажыроўку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На творчую стажыроўку ў Мінск прыехалі беларусы замежжа. Такі візіт у 2025 годзе стаў трэцім. Удзельнічаюць у стажыроўцы 30 беларусаў з Расіі, Італіі, Казахстана, Латвіі і Літвы. Галоўная мэта - знаёмства з народнай творчасцю Беларусі. Каб паказаць яе ва ўсёй разнастайнасці, арганізатары падрыхтавалі для ўдзельнікаў насычаную праграму.
Творчая стажыроўка не абмяжуецца Мінскам. Беларусы замежжа пабываюць у Брэсцкай і Мінскай абласцях, зазірнуць у дамы культуры, паспрабуюць нацыянальныя стравы, пазнаёмяцца з народнай творчасцю і традыцыямі. Госці таксама наведаюць Белмедпрэпараты, "Першы нацыянальны гандлёвы дом" і ўскладуць кветкі ў Заслаўі ля памятнага знака на месцы масавых расстрэлаў мірных жыхароў і ваеннапалонных.