3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
З 1 снежня ДАІ мае права штрафаваць вадзіцеляў за язду на летняй рызіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Змяніць шыны на зімовыя ў абавязковым парадку. З 1-га снежня ДАІ мае права штрафаваць вадзіцеляў за транспарт на летняй рызіне. Паводле правілаў, на зімовых покрыўках будзем перасоўвацца да 1 сакавіка. Паводле новых - падыходзяць не ўсе тыпы ўсесезонных шын. Універсальны варыянт актуальны, але камплект павінен быць з вызначанай маркіроўкай, дзе ёсць горная вяршыня з трыма пікамі і сняжынкай, а таксама літарамі "M-S". Сёння дарожная міліцыя праводзіць Адзіны дзень бяспекі і толькі звяртае ўвагу на шыны. А ўжо з 1 снежня пачне выпісваць штраф.
Трэба быць уважлівым быць і пешаходам, на слізкай дарозе імгненна спыніць транспарт нельга. Пры пераходзе - глядзець па баках, а ў цемры пазначаць сябе святлоадбівальнымі элементамі.