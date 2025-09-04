3.70 BYN
5 верасня ў Брэсце пачынаецца 29-ты міжнародны тэатральны фестываль "Белая Вежа"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
5 верасня ў Брэсце стартуе 29-ты міжнародны фестываль "Белая Вежа". Удзел у ім возьмуць калектывы з Беларусі, Расіі, Казахстана, Кыргызстана, Таджыкістана і Арменіі.
Традыцыйна палітра жанраў разнастайная - класічная драма, інтэрактыўная камедыя, музычная казка, містычны трылер, гераічны эпас і не толькі.
У год 80-годдзя Вялікай Перамогі асаблівае месца ў праграме фестывалю зойме тэма бессмяротнага подзвігу савецкага народа.
Адкрые фестываль дакументальная драма "Горкі хлеб" Нацыянальнага акадэмічнага драмтэатра імя Горкага.