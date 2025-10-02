3.66 BYN
67 мастацкіх праектаў ад юных талентаў краіны прапанаваны на конкурсе "Пра Беларусь"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Багацце нацыянальнай культуры і нашых традыцый вачыма маленькіх беларусаў. У Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі ўрачыста адкрылі Рэспубліканскую выставу-конкурс "Пра Беларусь".
Праект прысвечаны разнастайнасці і прыгажосці нашай краіны. Спадчына беларускай зямлі ўвасоблена ў творчых работах, выкананых у розных тэхніках выяўленчага мастацтва.
У конкурсе прынялі ўдзел амаль паўтысячы юных мастакоў з усіх рэгіёнаў краіны, якія прадставілі 67 мастацкіх праектаў. Сярод удзельнікаў - 47 калектываў, якія носяць званні "народны" і "ўзорны", а таксама 4 "заслужаныя".