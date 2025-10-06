3.68 BYN
7 кастрычніка ў Маскве пройдзе жараб'ёўка міжнароднага конкурсу "Наша пакаленне"
7 кастрычніка стане вядома, пад якім нумарам беларуска Амалія Сухан "зробіць гучнейшай любоў" на конкурсе "Наша пакаленне". У Маскве пройдзе жараб'ёўка і вялікая прэс-канферэнцыя ўдзельнікаў міжнароднага форуму.
Усе 16 краін ужо прыбылі ў расійскую сталіцу, напярэдадні юныя артысты пазнаёміліся, вывучылі рускую мову і праспяваліся ў афіцыйным гімне. У Акадэміі Ігара Крутога праходзіў марафон майстар-класаў, у тым ліку і з нацыянальным каларытам. Роспіс матрошак дазволіў канкурсантам лепш даведацца пра культуру краіны-гаспадыні.
У графіку ўдзельнікаў больш як 70 адукацыйных гадзін. 9 кастрычніка артысты ўпершыню выпрабуюць сцэну Live Арэны. "Наша пакаленне" спяе і ў эфіры тэлеканала "Беларусь 1", медыяхолдынг пакажа таленавіты фінал 12 кастрычніка ў 18:30.