8 верасня адбудзецца прэм'ера кліпа да песні "Матылёк" Насці Краўчанкі

Насця Краўчанка 8 верасня прэзентуе кліп на конкурсную песню, з якой яна прадставіць Беларусь ужо 20 верасня на "Live Арэне" ў Маскве.

Светлавыя спецэфекты пранізалі не толькі прастору, але і касцюм выпускніцы "X-Factor Беларусь". Спецыяльна для здымак было скарыстана некалькі кілаграмаў тканіны, не абышлося і без акрабатычных трукаў.