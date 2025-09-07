3.70 BYN
8 верасня адбудзецца прэм'ера кліпа да песні "Матылёк" Насці Краўчанкі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Насця Краўчанка 8 верасня прэзентуе кліп на конкурсную песню, з якой яна прадставіць Беларусь ужо 20 верасня на "Live Арэне" ў Маскве.
Светлавыя спецэфекты пранізалі не толькі прастору, але і касцюм выпускніцы "X-Factor Беларусь". Спецыяльна для здымак было скарыстана некалькі кілаграмаў тканіны, не абышлося і без акрабатычных трукаў.
Прэм'еру троххвіліннай кароткаметражкі глядзіце ў праграме "Добрай раніцы, Беларусь" на "Беларусь 1".