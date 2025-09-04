3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Ад Брэста да Чэбаксар. Фестываль "Моладзь - за Саюзную дзяржаву" аб'яднаў юных патрыётаў
Аўтар:Андрэй Ястрабаў
Міжнародны фестываль "Моладзь - за Саюзную дзяржаву" ў Магілёве аб'яднаў юных выканаўцаў Беларусі і Расіі.
Палац культуры вобласці - самая вялікая канцэртная пляцоўка рэгіёна. Лепшыя святло і гук. Усё, каб раскрыць патэнцыял юных талентаў. Менавіта тут і адбылося ўрачыстае адкрыццё фестывалю "Моладзь - за Саюзную дзяржаву".
Падзея, якая аб'яднала не толькі рэгіёны, але і краіны. Яркае адкрыццё дало старт вялікай конкурснай праграме. Звыш тысячы гледачоў і гасцей. Маляўнічае шоу пра сілу сяброўства (падрабязнасці ў відэа).