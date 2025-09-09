Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларуская дэлегацыя адпраўляецца на рэпетыцыі "Інтэрбачання" ў Маскву

"Матылёк" разам з камандай ляціць у Маскву. З 10 верасня вядзецца зваротны адлік да "Інтэрбачання".

Графік прадстаўніцы Беларусі Насці Краўчанкі распісаны па гадзінах. Адразу пасля прылёту артыстка адправіцца адточваць нумар з харэаграфічнай групай. Ідуць фінальныя карэкціроўкі сцэнічнай выявы. Наперадзе здымкі на расійскіх тэлеканалах і вялікая культурная праграма.

Акрамя Насці прадстаўніком Беларусі на "Інтэрбачанні", ужо ў якасці члена міжнароднага журы, стане генеральны прадзюсар Белтэлерадыёкампаніі Вольга Шлягер.

"Выдатна, што няма крытэрыяў з нагоды выбару мовы для песні. Кожная краіна мае права на ідэнтычнасць і самабытнасць. Не трэба падстройвацца або спрабаваць камусьці спадабацца, каб стаць лідарам", - распавяла Вольга Шлягер.

Ці варта хвалявацца з-за адсутнасці галасавання гледачоў і па якіх крытэрыях выберуць пераможца? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні слухайце 10 верасня ў "Актуальным інтэрв'ю" з Вольгай Шлягер у эфіры "Першага інфармацыйнага".