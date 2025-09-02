Глядзець анлайнПраграма ТБ
Белтэлерадыёкампанія запускае першы сезон талент-шоу "Фактар.BY. Дзеці"

На сайце news.by ўжо даступная анлайн-анкета.

Прыём заявак ідзе ўвесь верасень. Галоўны крытэрый - узрост: ад 7 да 14 гадоў.

Каманда праекта ўжо рыхтуецца да турнэ па Беларусі ў пошуках сапраўдных зорак.

Ужо ў маі краіна даведаецца імя самага таленавітага юнага беларуса. Прамыя эфіры дапамогуць вызначыць і патэнцыяльнага прадстаўніка Беларусі на Міжнародным тэлевізійным конкурсе дзіцячай аўтарскай песні "Наша пакаленне".