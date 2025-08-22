3.70 BYN
Браслаў ахутаў духоўны фестываль у гонар цудатворнага абраза Маці Божай Браслаўскай
Згодна з паданнем, выява Дзевы Марыі з'явілася менавіта ў Браслаўскім краі.
І вось ужо многія гады дзень ушанавання святыні - цудатворнага абраза Маці Божай Браслаўскай - збірае мноства паломнікаў з розных гарадоў і краін.
Сінявокі браслаўскі край. Сотні маляўнічых азёр, якія за прыгажосць і велічнасць празвалі "блакітнымі каралямі Беларусі". Ёсць у іх духоўная апякунка – ікона Маці Божай Браслаўскай. Валадаркай азёр называе яе народ і верыць, што Багародзіца Браслаўская зберагае гэты куточак беларускай зямлі, як і людзей. Яны ідуць да Марыі - традыцыя старажытных паломніцтваў у новым часе перарасла ў фестываль.
Паломніцтва ў Браслаў 23 жніўня мы называем фестываль. Але яшчэ з XV стагоддзя да цудатворнай іконы Маці Божай прыходзілі маліцца людзі. Згодна з паданнем, абраз з'явіўся спачатку на востраве Браслаўскіх азёр, знаходзіўся ў манастыры, а ў касцёле ля Замкавай гары святы лік размясціўся ў XIX стагоддзі.
Прываблівае позіркі і надзеі. Першае, што робяць сучасныя пілігрымы, гэта заходзяць у браслаўскі касцёл, каб укленчана прасіць Марыю аб ласках. Ікона ў алтары і ніколі не пакідае касцёл. Але менавіта ў свой дзень нараджэння - 22 жніўня – абраз-спіс выходзіць "на паветра". Самы запамінальны момант браслаўскага духоўнага фестывалю – начная працэсія. Ікону на руках нясуць вакол Замкавай гары, цемру асвятляюць свечкі ў руках вернікаў і людская вера.
А гэта ўжо каралева азёр імкнецца да святочнага набажэнства ў свой гонар, яго па традыцыі ладзяць open air. Абраз урачыста размяшчаюць у палявым алтары, ён выглядае як сімвалічны хрысціянскі чоўн і збірае прадстаўнікоў святарства з усёй Беларусі: біскупы, арцыбіскупы. Сёлета ганаровы госць Браслава - апостальскі нунцый Іньяцыя Чэфаліа. Прадстаўнік Ватыкана адкрывае для сябе святыя месцы Беларусі.
Касцёл Нараджэння Дзевы Марыі ў Браславе ўжо мае ўвагу святога пасада. Мінулы год каталіцкі храм атрымаў статус малой базілікі. Цяпер ён мае асаблівыя прывілеі, свой сцяг і адзнаку. Да таго ж у Браславе не проста храм – санктуарый Прасвятой Маці Божай - захавальнік рэліквіі–іконы. Яна натхняе самых розных людзей на веру і лепшыя ўчынкі.
Гэты фэст літаральна застанецца ў гісторыі - сёлета прамую трансляцыю набажэнства ўпершыню з Браслава вяла Белтэлерадыёкампанія. Прамы эфір глядзелі на тэлеканале "Беларусь 3", а запіс зойме пачэснае месца ў архіве.