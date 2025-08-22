Браслаў ахутаў духоўны фестываль у гонар цудатворнага абраза Маці Божай Браслаўскай

Сінявокі браслаўскі край. Сотні маляўнічых азёр, якія за прыгажосць і велічнасць празвалі "блакітнымі каралямі Беларусі". Ёсць у іх духоўная апякунка – ікона Маці Божай Браслаўскай. Валадаркай азёр называе яе народ і верыць, што Багародзіца Браслаўская зберагае гэты куточак беларускай зямлі, як і людзей. Яны ідуць да Марыі - традыцыя старажытных паломніцтваў у новым часе перарасла ў фестываль.