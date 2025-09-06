3.70 BYN
Даведаліся, хто стаў пераможцам конкурсу "Хвала рукам, што пахнуць хлебам"
Аўтар:Стэфанія Вінічак
Ліда сабрала гасцей на Дзень беларускай пісьменнасці. Райцэнтр у гэтымі днямі ператварыўся ў літаратурную сталіцу, якая прыцягнула творчых людзей, знатакоў кнігі. Насычаная праграма другога дня запрашае ўсіх на народныя пляцоўкі "Гарады майстроў", харавога фестывалю, кніжныя кірмашы і новыя арт-аб'екты.
Таксама на галоўную творчую пляцоўку Ліды запрасілі журналістаў - там падвядуць вынікі рэспубліканскага конкурсу "Хвала рукам, што пахнуць хлебам" (глядзіце відэа).