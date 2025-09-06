3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Дзень беларускага пісьменства: якія мерапрыемствы ў другі дзень запланаваны ў Лідзе
Атмасфера ў Лідзе, дзе праходзіць Дзень беларускага пісьменства, сапраўды святочная.
Другі дзень галоўнага культурнага свята абяцае быць не менш насычаным, чым папярэдні. І 7 верасня ўжо з самай раніцы Ліда акунулася ў гэту незвычайную атмасферу, дзе гарманічна пераплятаюцца беларускае слова, культура і душа беларускага народа - такі трыадзіны код, які ва ўсе часы аб'ядноўвае беларусаў.
7 верасня ўдзельнікаў і гасцей свята чакае цікавы дзень. На галоўнай сцэне адбудзецца гала-канцэрт пераможцаў адкрытага харавога фестывалю "Хор-Фест" (яго ўдзельнікамі стануць каля 650 чалавек). Саюз пісьменнікаў Беларусі запрашае ўсіх ахвочых да ўдзелу ў літаратурна-мастацкай імпрэзе, а бліжэй да абеду стануць вядомы імёны пераможцаў журналістаў, якія ўзялі ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе "Хвала рукам, што павеюць хлебам!".
Закрыюць XXXII Дзень беларускага пісьменства ўрачыстай цырымоніяй, дзе перададуць вымпел наступнай сталіцы Дня беларускай пісьменнасці. А вось каму выпадзе гонар у 2026-м раскрываць душу Беларусі, пакуль застаецца ў невялікай таямніцы. Фінальнай і вельмі прыгожай кропкай закрыцця стане канцэрт Нацыянальнага Прэзідэнцкага аркестра. І гэта яшчэ не ўсё, чым будуць здзіўляць сёння.