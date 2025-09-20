Дзень бібліятэк у Беларусі аб'яднаў больш за 5 тыс. кніжных сховішчаў па ўсёй краіне

Звыш 5 тыс. кніжных сховішчаў Беларусі аб'яднаў у 2025 годзе Дзень бібліятэк. У нашай краіне яго адзначаюць з 2001 года. Дату - 15 верасня - выбралі ў гонар заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.