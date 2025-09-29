3.64 BYN
"Еўразія.DОC": якія тэмы прапанаваны на IX Фестывалі дакументальнага кіно краін СНД
Аўтар:Анастасія Бенедзісюк
29 верасня ў Смаленску стартаваў IX Фестываль дакументальнага кіно краін СНД "Еўразія.DОC". Удзел бяруць і беларусы.
Фестывальны на гэтым тыдні не толькі Смаленск, але і Мінск. Адразу ў двух гарадах пакажуць лепшыя, на думку журы, фільмы. У асноўную праграму ўвайшлі 35 дакументальных стужак з 9 краін. Конкурс быў 10 фільмаў на месца - 352 заяўкі з 12 краін.
