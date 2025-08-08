3.71 BYN
Фестываль "Мотальскія прысмакі" сабраў гасцей з розных куткоў планеты
Тысячы гасцей сабраў Іванаўскі раён на "Мотальскія прысмакі". Гэта свята гастраноміі, самабытнасці і адзінства.
Фестываль фальклору даўно стаў папулярнай традыцыяй Заходняга Палесся і праходзіць ужо 13-ы раз.
Асноўнай сюжэтнай лініяй стала вяселле. Каўбасныя далікатэсы, хатнія пачастункі з мяса, сала, рыбы, сыру, пірагі з печы - тут літаральна ламаюцца сталы, а водар разносіцца на кіламетры.
Вырас у Моталі сёння і гарадок рамеснікаў. Свае вырабы прапануюць больш за 300 майстроў.
Для гасцей выступаюць беларускія і расійскія калектывы. Таксама на свяце прысутнічаюць члены грузінскай, украінскай, армянскай, татара-башкірскай, малдаўскай, яўрэйскай дыяспар.
Анатоль Ткачук, старшыня Іванаўскага райвыканкама:
"Мы рады ўсіх сёння вітаць на 13-м нашым міжнародным фестывалі. Людзі з самай раніцы, нават яшчэ ўчора ўвечар пачалі наведваць лакацыі. Прыемна, добрае надвор'е. Добры настрой у людзей. У прынцыпе, усё, што мы задумалі, атрымалася або атрымліваецца".
Фестываль разлічаны на два дні. Упершыню яго правялі ў 2007 годзе.