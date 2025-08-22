3.70 BYN
Фестываль "Выцінанка-выбіванка. Ажурны код Навагрудка" ўпершыню збірае гасцей
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Невялікі турыстычны горад Навагрудак на працягу двух дзён прымае тысячы гасцей з Беларусі і блізкага замежжа. У афішы рамесныя палаткі, інтэрактыўныя зоны, выступленні заслужаных калектываў краіны.
Асаблівы тон мерапрыемству дадало ўрачыстае ўзнагароджанне лепшых хлебаробаў. Але не хлебам адзіным запомніцца фестываль. Сырны суп ад шэфа-повара - яшчэ адна добрая традыцыя горада.
Фармат open air сабраў звыш тысячы гасцей. І машыны працягваюць пад'язджаць. Фестываль ужо становіцца народным.