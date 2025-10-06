3.68 BYN
Фінал дзіцячага конкурсу песні "Наша пакаленне - 2025" пакажуць у эфіры тэлеканала "Беларусь 1"
11 кастрычніка ў Маскве адбудзецца фінал Міжнароднага тэлевізійнага конкурсу дзіцячай аўтарскай песні "Наша пакаленне". Прамую трансляцыю грандыёзнага шоу пакажуць на тэлеканале "Беларусь 1".
Упершыню конкурс "Наша пакаленне" прайшоў у Маскве ў лістападзе 2023 года пад дэвізам "Музыка без меж". У 2025 годзе адно з найбуйнейшых і прэстыжных спаборніцтваў у сферы дзіцячай музычнай творчасці збярэ на Live Арэне таленавітых вакалістаў з 16 краін свету: Арменіі, Бразіліі, Беларусі, Егіпта, Індыі, Казахстана, Кеніі, Кітая, Мадагаскара, Манголіі, ЗША, Уганды, Узбекістана, Эфіопіі, ПАР і Расіі. Юныя таленты выступяць з аўтарскімі кампазіцыямі.
Беларусь на конкурсе прадстаўляе Амалія Сухан з песняй "Зрабі гучней каханне". У 13 гадоў Амалію ўжо можна назваць артысткай, уладальніцай Гран-пры Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу "Віцебск-2025" у рамках "Славянскага базару", фіналісткай 11-га сезона расійскага шоу "Голас. Дзеці".
"Беларусь 1" пакажа трансляцыю фіналу Міжнароднага тэлевізійнага конкурсу дзіцячай аўтарскай песні "Наша пакаленне" 12 кастрычніка ў 18:30.