Фінал дзіцячага конкурсу песні "Наша пакаленне - 2025" пакажуць у эфіры тэлеканала "Беларусь 1"

Упершыню конкурс "Наша пакаленне" прайшоў у Маскве ў лістападзе 2023 года пад дэвізам "Музыка без меж". У 2025 годзе адно з найбуйнейшых і прэстыжных спаборніцтваў у сферы дзіцячай музычнай творчасці збярэ на Live Арэне таленавітых вакалістаў з 16 краін свету: Арменіі, Бразіліі, Беларусі, Егіпта, Індыі, Казахстана, Кеніі, Кітая, Мадагаскара, Манголіі, ЗША, Уганды, Узбекістана, Эфіопіі, ПАР і Расіі. Юныя таленты выступяць з аўтарскімі кампазіцыямі.