Інтрыга Міжнароднага конкурсу "Наша пакаленне" вырашыцца 11 кастрычніка - фанаты замерлі ў чаканні
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
11 кастрычніка стане вядома імя пераможца Міжнароднага конкурсу дзіцячай песні "Наша пакаленне", якое вызначыцца па суме балаў прафесійнага журы і анлайн-галасавання. У галасаванні можна прыняць удзел прама зараз.
На маскоўскай Livе Арэне прагучаць 16 дзіцячых аўтарскіх песень. "Беларусь 1" пакажа фінал конкурсу ў нядзелю, 12 кастрычніка, у 18:30 (падрабязнасці ў відэа).