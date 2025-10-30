3.70 BYN
"Лістапад-2025": спецпрыз Прэзідэнта Беларусі прысуджаны народнаму артысту Расіі Дзмітрыю Пяўцову
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прагучалі першыя акорды Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад". 31-шы раз беларуская сталіца прымае ў гасцях кінаманаў з усяго свету.
Фільмам-адкрыццём стала спартыўная сага беларускага рэжысёра Дзмітрыя Сарокі. Спецыяльны прыз Прэзідэнта Беларусі "За захаванне і развіццё традыцый духоўнасці ў кінамастацтве" прысуджаны народнаму артысту Расіі Дзмітрыю Пяўцову.
За тыдзень сталічныя кінатэатры пакажуць больш як 150 карцін. У афішы "Лістапада" круглыя сталы, творчыя сустрэчы і майстар-класы. У рамках пазаконкурснай праграмы адбудуцца дні расійскага, італьянскага, бразільскага, пакістанскага, узбекскага, казахскага кіно. Ужо сёння пройдзе цырымонія адкрыцця конкурсу дзіцячай і юнацкай аўдыторыі "Лістпадзік".