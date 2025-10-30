Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

"Лістапад-2025": укараненне ШІ ў сучаснае кіно абмеркавалі за круглым сталом

Мінскія кінатэатры за тыдзень "Лістапада" пакажуць больш як 150 карцін. У афішы свята - творчыя сустрэчы і майстар-класы.

1 лістапада ў Нацбібліятэцы адбыўся круглы стол Саюзнай дзяржавы. Тут сабраўся ўвесь цвет кінаіндустрыі Беларусі і Расіі: народныя артысты, рэжысёры, заслужаныя дзеячы мастацтва, а таксама студэнты Акадэміі мастацтваў. У фокусе дыскусіі - асэнсаванне ролі кінематографа ў захаванні агульнай гісторыка-культурнай спадчыны, а таксама ў фарміраванні духоўных арыентыраў.

Адным з важных пытанняў дыскусіі стала ўкараненне штучнага інтэлекту ў сучаснае кіно. Новыя тэхналогіі ўжо змяняюць гэту сферу, але ці зможа штучны інтэлект замяніць жывога чалавека на экране?

Разделы:

КультураГрамадстваКіно