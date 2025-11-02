3.68 BYN
"Лістапад" працягвае шэсце па мінскіх кінатэатрах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
"Лістапад" працягвае шэсце па мінскіх кінатэатрах. У навінках чацвёртага фестывальнага дня - кінастужкі з Расіі, Кітая, Казахстана, Узбекістана, Ірана, Беларусі, Чарнагорыі.
3 лістапада новыя імёны гучалі ў кінатэатрах "Масква", "Перамога", "Цэнтральны", "Беларусь" і "Піянер". Дарэчы, апошні ўжо 4 лістапада падвядзе вынікі конкурсу дзіцячага кіно "Лістападзік".
Фінальныя тытры чарговага лістападнага дня прагучалі ў кінатэатры "Перамога". Для сталічнай публікі - драма "У пагоні за вясной". Фільм раней ужо быў заўважаны на міжнароднай арэне і ўвайшоў у конкурсную праграму кінафестывалю краін ШАС у Кітаі (відэа).