Make friends - удзельнікі конкурсу "Наша пакаленне" збліжаюцца ў атмасферы сяброўства
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
"Наша пакаленне" сабралася ў Маскве за тыдзень да вакальнага батла. Міжнародны конкурс дзіцячай аўтарскай песні аб'яднае таленавітых дзяцей трэці раз. Юныя галасы Амерыкі, Расіі, Індыі, Беларусі на адной сцэне. Нагадаем, Белтэлерадыёкампанія вызначыла ўдзельніка - за краіну выступіць 13-гадовая Амалія Сухан.
І не скажаш, што "Наша пакаленне" "прагульвае ўрокі". Магчыма, заняткі ў гэтыя дні стануць самымі фундаментальнымі ў жыцці. Акадэмія Ігара Крутога - не проста рэпетыцыйная база. А сапраўдная дыпламатычная школа для 16 краін свету! За тры дни тут навучаць чуць іншыя культуры і выбудоўваць масты (больш падрабязна – глядзіце відэа).