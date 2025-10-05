Make friends - удзельнікі конкурсу "Наша пакаленне" збліжаюцца ў атмасферы сяброўства

І не скажаш, што "Наша пакаленне" "прагульвае ўрокі". Магчыма, заняткі ў гэтыя дні стануць самымі фундаментальнымі ў жыцці. Акадэмія Ігара Крутога - не проста рэпетыцыйная база. А сапраўдная дыпламатычная школа для 16 краін свету! За тры дни тут навучаць чуць іншыя культуры і выбудоўваць масты (больш падрабязна – глядзіце відэа).