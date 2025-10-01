3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Міністэрства культуры абвясціла аб прыёме заявак для ўдзелу ў Рэспубліканскім мастацкім конкурсе
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністэрства культуры абвясціла аб прыёме заявак для ўдзелу ў Рэспубліканскім адкрытым мастацкім конкурсе. Ён пройдзе 14-ты раз.
Заключны этап спаборніцтва запланаваны на канец лістапада. Шукаць таленавітых будуць у сферах жывапісу, скульптуры, дызайну і дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Агляд датычыцца дзяцей да 19 гадоў, якія навучаюцца ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, дзіцячых школах мастацтваў, гімназіях-каледжах.
У аўтараў прац яшчэ ёсць час накіраваць у Мінск свае матэрыялы: апошні дзень прыёму заявак - 10 кастрычніка.