Міністэрства культуры абвясціла аб прыёме заявак для ўдзелу ў Рэспубліканскім мастацкім конкурсе

Міністэрства культуры абвясціла аб прыёме заявак для ўдзелу ў Рэспубліканскім адкрытым мастацкім конкурсе. Ён пройдзе 14-ты раз.

Заключны этап спаборніцтва запланаваны на канец лістапада. Шукаць таленавітых будуць у сферах жывапісу, скульптуры, дызайну і дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Агляд датычыцца дзяцей да 19 гадоў, якія навучаюцца ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, дзіцячых школах мастацтваў, гімназіях-каледжах.

У аўтараў прац яшчэ ёсць час накіраваць у Мінск свае матэрыялы: апошні дзень прыёму заявак - 10 кастрычніка.

