На кінафестывалі "Лістапад" упершыню ацэняць кароткаметражнае кіно
Новая намінацыя на кінафестывалі "Лістапад" - упершыню выберуць лепшае кароткаметражнае кіно. Яго пакажуць у абноўленым кінатэатры "Масква". Там жа і закроюць 31-шы міжнародны форум.
Заявак на ўдзел у новай праграме была рэкордная колькасць - больш як 2,2 тыс. Усяго ж у шорт-лісце кінафестывалю засталося 160 карцін з 41 краіны.
Фільмам-адкрыццём абвешчана спартыўная драма Беларусьфільма "Пераломны момант". Гранд-паказ адбудзецца ў Палацы Рэспублікі.
Напярэдадні ў кінатэатры "Перамога" адбылася вялікая прэс-канферэнцыя, на якой і далі старт продажам білетаў на цырымонію адкрыцця. 17 кастрычніка ў кінаманаў з'явіцца магчымасць купіць квіток на конкурсныя праграмы. Вялікі попыт чакаецца на асноўны конкурс ігравога кіно, там заяўлены паказы пераможцаў кінафестывалю ў Канах, Венецыі і Сан-Францыска.