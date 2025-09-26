Глядзець анлайнПраграма ТБ
На радзіме Міцкевіча сустракаюць літаратурна-музычны фэст "Восень у Завоссі"

Літаратурную восень сустракаюць у Завоссі. Невялікая вёска ў Баранавіцкім раёне Брэсцкай вобласці вядомая тым, што ў гэтых краях нарадзіўся аўтар з сусветнай славай Адам Міцкевіч.

У 1998 годзе да 200-годдзя пісьменніка сядзібу рэканструявалі і адкрылі для наведвальнікаў. З таго часу з'явілася традыцыя збірацца тут, каб зафіксаваць залатую восень.

Якая канцэпцыя сёлетняга фэсту, расказала загадчык навукова-асветніцкага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Валянціна Кароткіна. Падрабязнасці ў відэа.

