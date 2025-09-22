3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
На сцэне Крамлёўскага палаца прайшоў канцэрт-рэквіем "Кожны трэці"
Аўтар:Юлія Алфёрава
Данесці праўду да глыбінь душы кожнага гледача - гэта лейтматыў унікальнага канцэрта-рэквіема "Кожны трэці". На мове творчасці распавядуць пра нягоды і перамогі, праз якія прайшоў савецкі народ, не змяняючы каштоўнасць на цану.
Канцэрт-рэквіем упершыню беларусы паказалі ў музеі Перамогі на Паклоннай гары ў Маскве ў маі 2024 года, тады праект атрымаў рэзанансны водгук. Ён дайшоў да кожнага беларуса, а 23 верасня ўнікальная гісторыя ажывае на сцэне Дзяржаўнага Крамлёўскага палаца (падрабязнасці ў відэа).