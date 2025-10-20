Глядзець анлайнПраграма ТБ
На сцэне Купалаўскага тэатра адбылася прэзентацыя кнігі "Вырай"

На малой сцэне Купалаўскага тэатра адбылася прэзентацыя кнігі "Вырай". Раман маладой пісьменніцы Вікторыі Кляўко спачатку перамог у літаратурным конкурсе "Lit-Up" у 2024 годзе, а сёлета ў верасні твор быў прадстаўлены на Дні беларускай пісьменнасці ў горадзе Ліда.

Акрамя знаёмства з аўтарам, у праграме прэзентацыі кнігі - мастацкае выкананне фрагментаў сельскага рамана артыстамі Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы.

Раман "Вырай" - гэта зварот да тэмы радзімы, бацькоў і дзяцей. Дасылкі да твораў беларускіх паэтаў надаюць кнізе асаблівую глыбіню і лірычнасць.

