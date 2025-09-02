Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Наша пакаленне": Амалія Сухан прадставіць Беларусь на міжнародным конкурсе

Белтэлерадыёкампанія назвала прадстаўніка Беларусі на міжнародным тэлевізійным конкурсе дзіцячай аўтарскай песні "Наша пакаленне". Ужо 11 кастрычніка ў Маскве на сцэне Live Арэны за краіну праспяе Амалія Сухан.

У творчым багажы 13-гадовай мінчанкі галоўная "ліра" дзіцячага "Славянскага базару". Уладальніца Гран-пры фестывалю мастацтваў знаёмая і расійскім гледачам дзякуючы ўдзелу ў рэйтынгавых тэлепраектах. Амалія стала чацвёртым абвешчаным удзельнікам "Нашага пакалення".

Песня ўжо ў распрацоўцы. Белтэлерадыёкампанія - партнёр міжнароднага тэлепраекта - вядзе падрыхтоўку канкурсанткі да шоу. Год таму конкурс аб'яднаў 15 краін свету!

3 верасня Белтэлерадыёкампанія абвясціла аб запуску доўгачаканага талент-шоу - "Фактар.BY. Дзеці". Запоўніць анкету можна тут.