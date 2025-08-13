Глядзець анлайнПраграма ТБ
Нацбібліятэка атрымала ў дар ад Пасольства Беларусі ў Індыі больш чым 250 кніг

Галоўная бібліятэка краіны атрымала каштоўны падарунак. Пасольства Беларусі ў Індыі перадало ў дар Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі звыш 250 кніг. Сярод іх - Канстытуцыя Індыі, работы аб культуры, рэлігіі, філасофіі і краіназнаўстве Індыі.

Таксама ў фондах з'явіліся выданні з Непала, Бангладэш і Шры-Ланкі.

На англійскай, рускай і санскрыце кнігі і часопісы стануць жывой крыніцай ведаў пра багатую гісторыю і культуру Індыі і краін Паўднёвай Азіі.

Выданні, якія паступілі, ужо рыхтуюцца да каталагізацыі. Неўзабаве любы жадаючы зможа азнаёміцца з імі ў залах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.