Нацыянальная страва Беларусі: дранікі як сімвал міру і сяброўства

У Дагестане падчас святкавання Дня беларускага драніка арганізатары звярнуліся да беларускіх дыяспар усяго свету з прапановай штогод у трэцюю суботу верасня гатаваць і есці дранікі ў краінах пражывання, а бульбу зрабіць сімвалам міру і сяброўства.

Невялікае паселішча Карата ў Дагестане на адзін дзень ператварылася ў цэнтр прыцягнення аматараў традыцыйнай беларускай кухні. Менавіта тут 20 верасня арганізавалі Дзень беларускага драніка.

Пачатак быў пакладзены ў 2024 годзе, калі Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка праводзіў сустрэчу з прадстаўнікамі розных нацыянальнасцей, што пражываюць у Беларусі.

Тады Хізры Асадулаеў, старшыня міжнароднага грамадскага аб'яднання, мастак і скульптар, прапанаваў кіраўніку дзяржавы арганізаваць у Дагестане Дзень беларускага драніка.

"Прасіць для сябе нешта - гэта меркантыльна, таму я вырашыў арганізаваць фестываль "Дзень беларускага драніка", вось так прыйшла ідэя папрасіць бульбы ", - расказаў Хізры Асадулаеў.

У Дагестан перадалі цэнтнер бульбы беларускай селекцыі "першацвет", у 2025 годзе яна зацвіла ў гарах. Вынік перасягнуў самыя смелыя чаканні - багатаму ўраджаю не перашкодзіла нават анамальная спякота, сабралі ад 7 да 10 кг з 1 кг насення.