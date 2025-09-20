3.64 BYN
Нацыянальная страва Беларусі: дранікі як сімвал міру і сяброўства
У Дагестане падчас святкавання Дня беларускага драніка арганізатары звярнуліся да беларускіх дыяспар усяго свету з прапановай штогод у трэцюю суботу верасня гатаваць і есці дранікі ў краінах пражывання, а бульбу зрабіць сімвалам міру і сяброўства.
Невялікае паселішча Карата ў Дагестане на адзін дзень ператварылася ў цэнтр прыцягнення аматараў традыцыйнай беларускай кухні. Менавіта тут 20 верасня арганізавалі Дзень беларускага драніка.
Пачатак быў пакладзены ў 2024 годзе, калі Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка праводзіў сустрэчу з прадстаўнікамі розных нацыянальнасцей, што пражываюць у Беларусі.
Тады Хізры Асадулаеў, старшыня міжнароднага грамадскага аб'яднання, мастак і скульптар, прапанаваў кіраўніку дзяржавы арганізаваць у Дагестане Дзень беларускага драніка.
"Прасіць для сябе нешта - гэта меркантыльна, таму я вырашыў арганізаваць фестываль "Дзень беларускага драніка", вось так прыйшла ідэя папрасіць бульбы", - расказаў Хізры Асадулаеў.
У Дагестан перадалі цэнтнер бульбы беларускай селекцыі "першацвет", у 2025 годзе яна зацвіла ў гарах. Вынік перасягнуў самыя смелыя чаканні - багатаму ўраджаю не перашкодзіла нават анамальная спякота, сабралі ад 7 да 10 кг з 1 кг насення.
Менавіта з бульбы сорту "першацвет" былі прыгатаваныя дранікі для свята. Яно, дарэчы, праходзіла ў фармаце дабрачыннай акцыі - частавалі ўсіх, хто жадае.
Да дранікаў падавалі беларускую смятану, так што страва была максімальна аўтэнтычнай.
Дзень беларускага драніка атрымаўся па-сапраўднаму маштабным. Пачаставацца традыцыйнай беларускай стравай прыйшлі не толькі жыхары Караты, але і суседніх сёл. Рэгіён густанаселены, і ад аднаго да другога паселічша літаральна рукой падаць.
Прайсці такі шлях, каб пакаштаваць дранікі з бульбы беларускага Прэзідэнта, не самы складаны квэст.