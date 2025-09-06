Пазнякоў: Вялікая Перамога - скрэпа, якая будзе мацаваць беларусаў і расіян

У рамках Дня беларускага пісьменства пісьменнікі не толькі сустракаюцца са сваімі чытачамі, але дзеляцца меркаваннямі. Старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі Міхаіл Пазнякоў распавёў, ці цікавая сёння расіянам беларуская літаратура.

"У нас агульная Вялікая Перамога, і гэта скрэпа, якая нас мацавала сёння і будзе мацаваць і далей. А пісьменнікі ўмацоўваюць творчыя стасункі з калегамі з Расіі - ад Калінінграда, Санкт-Пецярбурга і да Чукоткі. У нас многа сумесных праектаў, абменаў дэлегацыямі, узаемаперакладаў, выданняў сумесных кніг. Расіяне часта прымаюць удзел у нашых святах".