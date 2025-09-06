3.70 BYN
Пра кніжныя навінкі расказала прэс-сакратар Лідскага райвыканкама
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
Ліда 7 верасня працягвае жыць беларускім словам. Фестываль культуры, духоўнасці і адзінства не перастае здзіўляць і раскрываць Лідскі бок і Гродзеншчыну з самых розных бакоў.
Вядома ж, убачыць усю яго прыгажосць, прачуць гістарычную зямлю было б немагчыма без удзелу людзей, якія дзеялі і працягваюць дзеяць і пісаць яго гісторыю. Кожны Дзень пісьменства не абыходзіцца без кніжных навінак, і 2025 год не стаў не выключэннем (глядзіце відэа).