Пра кніжныя навінкі расказала прэс-сакратар Лідскага райвыканкама

Ліда 7 верасня працягвае жыць беларускім словам. Фестываль культуры, духоўнасці і адзінства не перастае здзіўляць і раскрываць Лідскі бок і Гродзеншчыну з самых розных бакоў.

Вядома ж, убачыць усю яго прыгажосць, прачуць гістарычную зямлю было б немагчыма без удзелу людзей, якія дзеялі і працягваюць дзеяць і пісаць яго гісторыю. Кожны Дзень пісьменства не абыходзіцца без кніжных навінак, і 2025 год не стаў не выключэннем (глядзіце відэа).