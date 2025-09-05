3.70 BYN
Свята кнігі, культуры, традыцый. Дзень беларускага пісьменства прымае Ліда
Ліда 6 і 7 верасня прымае гасцей Дня беларускага пісьменства. Горад ператварыўся ў вялікую творчую пляцоўку.
На вуліцы Савецкай пройдуць музейныя экспазіцыі, на Замкавай прэзентуюць моладзевыя аб'яднанні, а на Ленінскай створаны арт-квартал і будуць праводзіцца майстар-класы. Таксама ў праграме Дня беларускага пісьменства навуковыя канферэнцыі, сустрэчы з пісьменнікамі, моладзевыя інтэрактывы і прэзентацыя маршруту "Месцы сілы на Лідчыне".
Дзень беларускага пісьменства
Сэрца свята - галоўная сцэна каля Палаца культуры. 6 верасня тут адбудзецца тэатралізаванае адкрыццё Дня беларускага пісьменства. У канцэртнай праграме прагучаць вершы класікаў і сучаснікаў, а галоўнымі героямі сцэны стануць маладыя выканаўцы.
Свята аб'яднае гісторыю і сучаснасць, традыцыі і новыя арт-рашэнні. Акрамя фестывалю кнігі і прэсы, сустрэч з пісьменнікамі пройдзе і "Хор-фэст", заяўкі на ўдзел у якім падалі больш за 620 калектываў.
Асаблівае месца зойме духоўная спадчына. Госці змогуць убачыць унікальны богаслужэбны месячнік "Мінеі" 1724 года. Старажытная рэліквія захоўваецца ў Свята-Георгіеўскім храме і будзе прадэманстравана шырокай публіцы. А гістарычную атмасферу створыць ваенная рэканструкцыя. Каля Кургана Бессмяротнасці разгорнуцца падзеі 1939 года.
Лідскі замак стане адной з галоўных пляцовак культурных падзей. Тут пройдзе Дзень сярэдневяковай культуры. Разгорнуцца зброевая і гарбарная майстэрні, сярэдневяковыя кузня, рыцарскі лагер. А вечарам замак Гедыміна ператворыцца ў сцэну для канцэрта Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета.