Трансляцыю адкрыцця XXXI міжнароднага кінафестывалю "Лістапад" будзе весці Белтэлерадыёкампанія
Лічаныя гадзіны застаюцца да старту XXXI Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад". Форум урачыста расчыніць дзверы на падмостках Палаца Рэспублікі.
Трансляцыю адкрыцця, а таксама закрыцця, будзе весці Белтэлерадыёкампанія. Сёння яна пачнецца ў 21:05 на "Беларусь 3".
Сёлета яго слоган - "Гісторыя, якая змяняе погляд". На фестываль адабрана больш за 150 фільмаў з 41 краіны. Упершыню прыедуць прадстаўнікі з В'етнама і Філіпін. Беларусы прадставяць больш за 10 стужак. Дэбютная работа нашага рэжысёра Дзмітрыя Сарокі "Пераломны момант" стане фільмам адкрыцця.
Руслан Чарнецкі, міністр культуры Беларусі: "Карціны ўсе вельмі цікавыя, больш за 3,5 тыс. заявак было даслана. У цэлым, я нават уявіць сабе не магу, як наша камісія справілася з адборам у шорт-ліст фестывалю, але, тым не менш, справілася, таму праграма абяцае быць вельмі цікавай".
У рамках кінафестывалю пройдзе 8 конкурсных праграм: гульнявога, негульнявога, анімацыйнага кіно, фільмы для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі "Лістападзік", "Кіно маладых", нацыянальных кінашкол, нацыянальны конкурс і конкурс кароткаметражных фільмаў. Таксама ў праграме - Дні нацыянальнага кіно дзяржаў і назіральнікаў ЕАЭС. Фільмы будуць дэманстраваць у кінатэатрах "Перамога", "Мір", "Цэнтральны", "Піянер", "Беларусь" горада Мінска, а таксама ў рэгіёнах Беларусі. Падоўжыцца "Лістапад" да 7 лістапада.