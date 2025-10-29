Трансляцыю адкрыцця XXXI міжнароднага кінафестывалю "Лістапад" будзе весці Белтэлерадыёкампанія

Лічаныя гадзіны застаюцца да старту XXXI Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад". Форум урачыста расчыніць дзверы на падмостках Палаца Рэспублікі. Трансляцыю адкрыцця, а таксама закрыцця, будзе весці Белтэлерадыёкампанія. Сёння яна пачнецца ў 21:05 на "Беларусь 3". Сёлета яго слоган - "Гісторыя, якая змяняе погляд". На фестываль адабрана больш за 150 фільмаў з 41 краіны. Упершыню прыедуць прадстаўнікі з В'етнама і Філіпін. Беларусы прадставяць больш за 10 стужак. Дэбютная работа нашага рэжысёра Дзмітрыя Сарокі "Пераломны момант" стане фільмам адкрыцця.

Руслан Чарнецкі, міністр культуры Беларусі: "Карціны ўсе вельмі цікавыя, больш за 3,5 тыс. заявак было даслана. У цэлым, я нават уявіць сабе не магу, як наша камісія справілася з адборам у шорт-ліст фестывалю, але, тым не менш, справілася, таму праграма абяцае быць вельмі цікавай".