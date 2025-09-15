3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
У Доме прыёмаў МЗС прайшла прэс-канферэнцыя да "Інтэрбачання"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Удзельнікі "Інтэрбачання" выканаюць песні на сваіх нацыянальных мовах - гэта прынцыповае рашэнне арганізатараў глабальнай міжнароднай падзеі.
16 верасня кіраўнік МЗС Расіі Сяргей Лаўроў, прадстаўнікі адміністрацыі Прэзідэнта і ўрады Расійскай федэрацыі адказалі на пытанні прэсы. Форум не навязвае стандарты, а спрыяе размове на мове музыкі, у той час як еўрапейскія СМІ прымітыўна разглядаюць расійскую ініцыятыву ў якасці "мяккай сілы".
Выканаўцы з 22 краін працягваюць рэпетыцыі на самай тэхналагічнай канцэртнай пляцоўцы Масквы - Live Арэне. Фінал "Інтэрбачання" будзе доўжыцца 3,5 гадзіны.
Шоу ўбачым праз аб'ектывы 39 камер у прамым эфіры тэлеканала "Беларусь 1" ужо 20 верасня ў 20:30.