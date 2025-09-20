У Маскве прайшло "Інтэрбачанне-2025": без сюрпрызаў не абышлося

Інтрыга вырашылася. В'етнам стаў заканадаўцам новай музычнай эры "Інтэрбачання". У Маскве адгрымеў міжнародны музычны конкурс, які аб'яднаў 23 краіны. Хрустальны кубак у руках 28-гадовага Дык Фука. Беларусь упэўнена зайшла ў топ-10. "Матылёк" Насці Краўчанкі ўзляцеў на шосты радок рэйтынгу. "Інтэрбачанне" не абышлося без сюрпрызаў.