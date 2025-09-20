3.64 BYN
У Маскве прайшло "Інтэрбачанне-2025": без сюрпрызаў не абышлося
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Інтрыга вырашылася. В'етнам стаў заканадаўцам новай музычнай эры "Інтэрбачання". У Маскве адгрымеў міжнародны музычны конкурс, які аб'яднаў 23 краіны. Хрустальны кубак у руках 28-гадовага Дык Фука. Беларусь упэўнена зайшла ў топ-10. "Матылёк" Насці Краўчанкі ўзляцеў на шосты радок рэйтынгу. "Інтэрбачанне" не абышлося без сюрпрызаў.
Самы юны культурны дыпламат, наша Насця Краўчанка, праспявала маніфест самаахвярнасці. Такім быў і балет, у прамым сэнсе лятаючы над чашай Live Арэны.
Калумбія, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Расія, Узбекістан паставілі беларускі палёт ноты мастацкай думкі на першае месца. Мы ўпэўнена ўразілі журы з Сербіі, В'етнама і Катара. 341 бал і наш шосты радок (падрабязнасці ў відэа).