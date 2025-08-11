3.72 BYN
У Мінск з Вялікага Ноўгарада прывезлі рэпрадукцыі ікон XIII-XVI стагоддзяў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
12 жніўня ў Мінскай гарадской ратушы адкрылася ўнікальная экспазіцыя "Нямая пропаведзь". Да прагляду прапанавана 12 рэпрадукцый ікон, прывезеных з Расіі.
Гэта калекцыя шэдэўраў старажытнарускага жывапісу аднаго са збораў Наўгародскага музея-запаведніка. Працы выкананы ў натуральную велічыню на драўлянай аснове ў тэхніцы друку па ляўкасе. Такі спосаб дазваляе максімальна дакладна перадаць прыгажосць і духоўную сілу арыгіналаў, якія ніколі не пакідаюць сцены музея.
За 10 гадоў рэпрадукцыі пабывалі ў дзясятках гарадоў Расіі і Еўропы. Зараз экспазіцыя адпраўляецца ў падарожжа па Беларусі. Да 7 верасня выстава знаходзіцца ў Мінску. Наступным прыпынкам стане Полацак.