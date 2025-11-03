3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
У Мінску адбылася прэзентацыя кнігі "Глядзі і памятай"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У рамках круглага стала ў Доме літаратараў адбылася прэзентацыя кнігі "Глядзі і памятай". Пад вокладкай - залаты фонд ваеннага кіно.
Кніга падрыхтавана і выпушчана выдавецтвам "Беларусь". У ёй апісаны беларускія кінафільмы, а таксама рэжысёры, акцёры, аператары, якія здолелі ўвасобіць на вялікіх экранах тэму Вялікай Айчыннай вайны. Кнігу раней прадставілі ў мемарыяльным комплексе "Хатынь".
Таксама ў рамках круглага стала ўдзельнікі абмеркавалі пытанні захавання гістарычнай памяці і зачын на мірную будучыню.