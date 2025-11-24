Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску прайшлі фінальныя праслухоўванні радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі"

У Доме радыё адбыліся фінальныя праслухоўванні радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі". Пад акампанемент Сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі выступілі дзеці ў старэйшай узроставай катэгорыі ад 16 да 18 гадоў.

У фінальны дзень на імправізаванай пляцоўцы выступілі канкурсанты ў 4 намінацыях: фартэпіяна, народныя, струнна-смыковыя і ўдарныя інструменты, а таксама духавыя. Старт вочным праслухоўванням быў дадзены 27 кастрычніка.

Імёны лепшых даведаемся 14 снежня на гала-канцэрце.

Разделы:

КультураМузыка

Теги:

Маладыя таленты Беларусі