3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
У Мінску прайшлі фінальныя праслухоўванні радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Доме радыё адбыліся фінальныя праслухоўванні радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі". Пад акампанемент Сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі выступілі дзеці ў старэйшай узроставай катэгорыі ад 16 да 18 гадоў.
У фінальны дзень на імправізаванай пляцоўцы выступілі канкурсанты ў 4 намінацыях: фартэпіяна, народныя, струнна-смыковыя і ўдарныя інструменты, а таксама духавыя. Старт вочным праслухоўванням быў дадзены 27 кастрычніка.
Імёны лепшых даведаемся 14 снежня на гала-канцэрце.