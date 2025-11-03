3.68 BYN
У Ташкенце стартавалі Дні культуры Беларусі - што паказваем і аб чым дамаўляемся
Аўтар:Анастасія Бенедзісюк
Супрацоўніцтва ў галіне кіно, тэатральнага мастацтва, удзел у фестывалях і выставачных мерапрыемствах - профільныя міністэрствы Беларусі і Узбекістана актывізуюць работу. 4 лістапада ў Ташкенце стартавалі Дні культуры Беларусі. Як сустракалі нашых у Вялікім тэатры, кіназалах? І чаму называлі роднымі?
Яны з'ехалі з Беларусі шмат гадоў назад, хтосьці ўжо і нарадзіўся па-за гістарычнай радзімай. Але гэта, гавораць нашы людзі, умоўнасці, каранямі - усе яны беларусы (гл. відэа).