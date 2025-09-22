3.63 BYN
Упершыню ў Белдзяржфілармоніі адбыўся праект "Viva Maestro!"
Упершыню на падмостках Белдзяржфілармоніі прагучаў праект "Viva Maestro!" Ён стаў пятым па ліку, але першым для беларускага гледача.
Фестываль класічнай музыкі ўжо паспеў пабываць у Маскве, Санкт-Пецярбургу, Белгарадзе, Варонежы, а ў 2025 годзе з міжрэгіянальнага ператварыўся ў міжнародны. Новае гучанне форуму дабавіў Сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі. Пад кіраўніцтвам галоўнага дырыжора аркестравай трупы Аляксандра Высоцкага прагучала больш за пяць нумароў. Салістамі вечара сталі маладыя віртуозы - навучэнцы музычных устаноў з розных куткоў Расіі.
Як адзначыў галоўны дырыжор сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі Аляксандр Высоцкі, аркестр з вялікім задавальненнем працуе над праграмай, бо ў яе рамках выконваюцца сапраўдныя шэдэўры сусветнай класікі. Першы канцэрт - Чайкоўскага, другі - Каміля Сен-Санса.
Сярод мэтраў на сцэне выступіць салістка Вялікага тэатра Беларусі Сакавік Данусевіч, расійскі піяніст-віртуоз, двойчы лаўрэат Міжнароднага конкурсу імя Чайкоўскага Вадзім Рудэнка.